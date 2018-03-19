ЦИК обработала 99,5% бюллетеней: говорит, что Путин получил более 76% голосов

19 марта, 2018, 08:37

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней

Об этом сообщают "РИА новости" со ссылкой на данные российского ЦИК.

В ведомстве утверждают, что действующий глава государства на этот раз имел рекордную поддержку среди избирателей, ведь за него отдали голоса 54,4 млн граждан, что на 5,1 ммлн больше, чем в 2004 году.

Тем временем кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина поддержали 11,81% избирателей, а лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского - 5,67%.

Отмечается, что явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.