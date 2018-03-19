 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК обработала 99,5% бюллетеней: говорит, что Путин получил более 76% голосов

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней

Об этом сообщают "РИА новости" со ссылкой на данные российского ЦИК.

В ведомстве утверждают, что действующий глава государства на этот раз имел рекордную поддержку среди избирателей, ведь за него отдали голоса 54,4 млн граждан, что на 5,1 ммлн больше, чем в 2004 году.

Тем временем кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина поддержали 11,81% избирателей, а лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского - 5,67%.

Отмечается, что явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразные факты подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
  • По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
  • После 16.00 по Киеву российская ЦИК заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
  • Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
  • При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

19 марта, 2018 понедельник

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать