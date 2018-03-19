ЦИК обработала 99,5% бюллетеней: говорит, что Путин получил более 76% голосов
19 марта, 2018, 08:37
В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней
Об этом сообщают "РИА новости" со ссылкой на данные российского ЦИК.
В ведомстве утверждают, что действующий глава государства на этот раз имел рекордную поддержку среди избирателей, ведь за него отдали голоса 54,4 млн граждан, что на 5,1 ммлн больше, чем в 2004 году.
Тем временем кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина поддержали 11,81% избирателей, а лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского - 5,67%.
Отмечается, что явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразные факты подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы. Например, в Крыму оккупанты заставляли маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- По оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
- После 16.00 по Киеву российская ЦИК заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
- Официальный экзит-пол действительно подтвердил "победу" Путина в первом туре, в котором он якобы набрал 73% голосов.
- При этом наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадировской Чечне, где диктатор, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
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