Берлин отказался вводить санкции против экс-канцлера Шредера по просьбе Климкина
Об этом сообщает DW.
"Федеральное правительство и канцлер также не видят повода для подобных идей", - заявил представитель немецкого правительства.
Берлин не поддержал идею @PavloKlimkin о санкциях в отношении Ґергарда Шредера (на фото) за его сотрудничество с Россией. "Федеральное правительство и канцлер тоже не видят повода для подобных идей", - заявил представитель немецкого правительства (dpa). pic.twitter.com/uK51yUv56C— DW (на русском) (@dw_ukrainian) 19 марта 2018 г.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Шредера за его сотрудничество с Россией.
"Герхард Шредер - самый важный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул Климкин.
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