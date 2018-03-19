Берлин отказался вводить санкции против экс-канцлера Шредера по просьбе Климкина

19 марта, 2018, 16:54

Берлин не поддержал идею министра иностранных дел Украины Павла Климкина о введении санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера

Об этом сообщает DW.

"Федеральное правительство и канцлер также не видят повода для подобных идей", - заявил представитель немецкого правительства.

Берлин не поддержал идею @PavloKlimkin о санкциях в отношении Ґергарда Шредера (на фото) за его сотрудничество с Россией. "Федеральное правительство и канцлер тоже не видят повода для подобных идей", - заявил представитель немецкого правительства (dpa). pic.twitter.com/uK51yUv56C — DW (на русском) (@dw_ukrainian) 19 марта 2018 г.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Шредера за его сотрудничество с Россией.

"Герхард Шредер - самый важный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул Климкин.