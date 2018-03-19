Авария на грузинском курорте: украинка до сих пор в тяжелом состоянии, у нее сломаны ребра и пробито легкое

19 марта, 2018, 14:59

Украинская туристка до сих пор находится в больнице Тбилиси с многочисленными травмами после аварии на грузинском курорте Гудаури

Об этом сообщают "Факты".

По словам представителя МИД Василия Кирилича, туристы из Украины, ставшие свидетелями аварии на канатной дороге в грузинском курорте Гудаури, вернулись в Украину.

Сообщается, что одна из пострадавших - киевлянка Инна Ищук сих пор находится в больнице Тбилиси. Ее состояние врачи называют стабильно тяжелым.

"Инна в реанимации. У нее перелом позвоночника, сотрясение мозга, раздроблены плечо и ключица, открытый перелом локтя, сломаны ребра и пробито легкое. Как только ее доставили в клинику в Тбилиси, ей сделали операцию на позвоночнике. К счастью, она прошла успешно. По предварительным прогнозам, Инна будет ходить. Но сколько времени уйдет на восстановление и реабилитацию, пока не известно”, - рассказал один из украинских туристов Денис Бойков.

По его словам, Инна ехала на подъемнике с группой девушек, которые успели спрыгнуть, а она - нет.

"Инна влетела в металлические кресла. Она попала в настоящую мясорубку, и там застряла. Поэтому и получила такие страшные травмы. Мобильный телефон, лежавший в нагрудном кармане, розломило пополам. Только представьте, какой силы был удар!", - описал ситуацию Бойко.

Турист также рассказал, что проблемы с канатной дорогой были еще за день до аварии. Тогда она проработала всего час.

"Сотрудники сказали, что возникли проблемы с электроэнергией. Этот подъемник часто закрывают, потому что гора считается лавиноопасной. В четверг, 15 марта, эту канатную дорогу тестировали, все было в порядке. А в пятницу произошла авария", - добавил Бойков.