12 мирных жителей погибли на Донбассе за 3 месяца. Еще более 60 - пострадали

19 марта, 2018, 13:57

В период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года Мониторинговая миссия ООН задокументировала 73 случая гибели и ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом на Донбассе

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что за этот период было убито 12 человек, еще 61 человек получил ранения. При этом после декабря 2017 года количество пострадавших уменьшилось, а в феврале погибших среди гражданского населения не было.

Несмотря на это, уже в этом месяце было зафиксировано три случая смерти, а также семь пострадавших среди гражданского населения.

Также на Донбассе продолжаются разрушения важных объектов инфраструктуры, а их восстановлению мешают постоянные обстрелы.

"В частности, Донецкая фильтровальная станция, которая снабжает водой 345 тысячам людей по обе стороны конфликта, обстреливается чаще, чем любой другой объект инфраструктуры ... Это составляет определенные трудности для гражданского населения", - подчеркнула Фрейзер.