Житель Севастополя после пыток в ФСБ сбежал в Херсон

18 марта, 2018, 06:05

Анархист из аннексированного Севастополя Алексей Шестакович, который перед этим рассказал о пытках российскими силовиками во время задержания 1 марта, выехал с полуострова

Об этом он сам написал в Facebook.

По его словам, сейчас он находится в Херсоне.

"Уже в Херсоне. Выехал без особых проблем. Записался в очередь на выдачу биометрического паспорта", - отметил он.

Перед этим он сообщал, что отнес в российские прокуратуру и Министерство внутренних дел (МВД) заявление о пытках.

Также Шестакович, арестованный 1 марта на 10 суток, рассказывал, что после обыска его везли с пакетом на голове.