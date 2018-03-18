Житель Севастополя после пыток в ФСБ сбежал в Херсон
18 марта, 2018, 06:05
Анархист из аннексированного Севастополя Алексей Шестакович, который перед этим рассказал о пытках российскими силовиками во время задержания 1 марта, выехал с полуострова
Об этом он сам написал в Facebook.
По его словам, сейчас он находится в Херсоне.
"Уже в Херсоне. Выехал без особых проблем. Записался в очередь на выдачу биометрического паспорта", - отметил он.
Перед этим он сообщал, что отнес в российские прокуратуру и Министерство внутренних дел (МВД) заявление о пытках.
Также Шестакович, арестованный 1 марта на 10 суток, рассказывал, что после обыска его везли с пакетом на голове.
- Напомним, 18 марта - в день, когда в России, и в т.ч. на захваченных территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина, оккупанты заставляют маршрутчиков Крыма работать бесплатно, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-