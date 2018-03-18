Известный украинский винодел рассказал, сколько и какого вина можно употреблять за ужином
Об этом рассказал закарпатский винодел и специалист в области винного туризма Роман Чегиль в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
"Страны, где более холодный климат, люди там склонны употреблять более сладкие, более крепкие напитки. Потому что в условиях, например, Южной Италии, Франции, Испании крепленое десертное вино не выпьете. Вообще, рекомендуемая доза крепленых десертных вин - это 25-50, максимум 75 грамм", - пояснил он.
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При этом, в потреблении сухого вина есть другие нормы.
"...Сухое мы можем к хорошему ужину выпить до двух бокалов, и это нам пойдет только на пользу. Потому что вино считается очень ценным биологическим продуктом", - добавил Чегиль.
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