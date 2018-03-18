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Впереди новые снегопады, надвигается циклон

19 марта в большинстве областей Украины сохранится мороз, а 20-го надо снова ждать снегопадов

Об этом в Facebook рассказала синоптик телеканала Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, будет предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К полуночи почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает. А завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще пошумит непогода. На остальной территории Украины максимум - местами небольшой снег и даже прояснения", - пояснила она.

Однако, уже во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон и вызванные им атмосферные явления:

"20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация усложнится, снегопады, дожди и сильный ветер. Так что синоптическая юла еще крутится...".

Температурный режим будет сохраняться следующий - ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем -2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму +9+15 градусов.

В Киеве 19 марта существенные осадки - вряд ли. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов.

 

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