В зоне АТО взорвалась граната: погиб один пограничник
18 марта, 2018, 09:18
Вечером в субботу, 17 марта, в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По информации пограничников, ручная осколочная граната по неизвестным причинам сдетонировала в одном из блиндажей пограничного наряда, осуществлявшего прикрытие и охрану КПВВ Майорское.
В результате взрыва двое пограничников получили ранения. Их оперативно госпитализировали в Бахмутскую центральную городскую больницу. Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице. Другой находится в состоянии средней тяжести.
По данному факту начато специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства.
- Напомним, что 17 марта в зоне АТО боевики из гранатометов вели огонь по украинским укреплениям в районе Опытного.
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