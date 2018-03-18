В сирийской Восточной Гуте за сутки погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены

18 марта, 2018, 08:48

По меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута

Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались скрыться на подконтрольную правительству Сирии территорию. Еще несколько десятков человек были ранены.

Отмечается, что около 10 тыс. человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав.

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Восточная Гута является последним анклавом неподалеку сирийской столицы, что находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников.