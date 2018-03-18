В сирийской Восточной Гуте за сутки погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены
Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По информации наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались скрыться на подконтрольную правительству Сирии территорию. Еще несколько десятков человек были ранены.
Отмечается, что около 10 тыс. человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав.
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Восточная Гута является последним анклавом неподалеку сирийской столицы, что находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников.
- Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по сирийскому городу Африн, под который попала больница.
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