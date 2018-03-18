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В России началось голосование на выборах президента

18 марта россияне проголосуют за одного из восьми кандидатов в президенты Российской Федерации. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском округе России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На должность президента РФ претендуют Владимир Жириновский, кандидат от Компартии Павел Грудинин, Борис Титов, Ксения Собчак, кандидат от Коммунистов России Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Восьмой кандидат - нынешний глава государства Владимир Путин, который собирается стать президентом в четвертый раз с 2000 года.

  • Участки для голосования откроются также и на территории Крыма, который Россия аннексировала ровно четыре года назад, 18 марта. В связи с этим Украина направила в ООН официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией выборов в Крыму нарушает Устав ООН.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждан России не допустят на голосование 18 марта в дипломатических представительствах РФ, расположенных на территории Украины.
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