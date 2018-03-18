В Одессе "заминировали" российское консульство, во Львове и Харькове спокойно

18 марта, 2018, 09:52

Полтора десятка сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ в Одессе

По их словам, проезд через границу могут осуществлять только жители близлежащих домов.

В настоящее время, как передает "Интерфакс-Украина", представителей радикальных общественных организаций возле здания генконсульства нет. При этом за зоной перекрытия стоят два автозака.

Открылся ли участок для голосования, пока не известно, потому что в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, около 8:00 утра поступило сообщение о заминировании территории Гагаринского плато, где расположено здание генконсульства.

В то же время перед генеральным консульством Российской Федерации в Харькове активисты "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет.

Как передает "Интерфакс-Украина", перед входом в генконсульство установлены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы в крови" и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание консульства окружено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

По состоянию на 8:15 желающих прийти и проголосовать на выборах президента РФ в генгонсульстви РФ не было.

Вместе с тем, как передает РИА Новости, во Львове сотрудники полиции совместно с представителями Нацгвардии не пускают россиян для голосования на выборах президента.

Правоохранители оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", - сказал агентству полицейский возле здания консульства.

Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки возле здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

У здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.