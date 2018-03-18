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В ОБСЕ не поддержали Россию из-за запрета голосования в Украине. В Москве недовольны

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ к участкам для голосования на выборах президента России

Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать ", - сказал он.

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на ее обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она журналистам в воскресенье, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека пообещала повторно обратиться в ООН, в ОБСЕ, ОБСЕ и Совета Европы, выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.

Напомним, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

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