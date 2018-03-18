В Нью-Йорке появилась новая работа Бэнкси

18 марта, 2018, 17:36

Британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехри Доган

Рисунок Бэнкси появился на бетонной стене в самом центре Нью-Йорка - художница изображена за решеткой, а надпись под работой говорит: "Волю Зехри Доган!", пишет Glavnoe.ua.

В марте 2017 года ее приговорили к почти трем годам лишения свободы за нарисованную ею картину: на холсте был изображен разрушенный турками город Нусайбин, где обитало большое количество курдов

Турецкие власти также подозревали девушку в принадлежности к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции "террористической организацией". В результате суд приговорил Доган до 2 лет, 9 месяцев и 22 дней заключения - на данный момент ей осталось еще 18 месяцев заключения.