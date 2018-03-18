В Нью-Йорке появилась новая работа Бэнкси
18 марта, 2018, 17:36
Британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехри Доган
Рисунок Бэнкси появился на бетонной стене в самом центре Нью-Йорка - художница изображена за решеткой, а надпись под работой говорит: "Волю Зехри Доган!", пишет Glavnoe.ua.
В марте 2017 года ее приговорили к почти трем годам лишения свободы за нарисованную ею картину: на холсте был изображен разрушенный турками город Нусайбин, где обитало большое количество курдов
Турецкие власти также подозревали девушку в принадлежности к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции "террористической организацией". В результате суд приговорил Доган до 2 лет, 9 месяцев и 22 дней заключения - на данный момент ей осталось еще 18 месяцев заключения.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-