 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нью-Йорке появилась новая работа Бэнкси

Британский уличный художник Бэнкси представил свою новую работу, посвященную курдской художнице и журналистке Зехри Доган

Рисунок Бэнкси появился на бетонной стене в самом центре Нью-Йорка - художница изображена за решеткой, а надпись под работой говорит: "Волю Зехри Доган!", пишет Glavnoe.ua.

В марте 2017 года ее приговорили к почти трем годам лишения свободы за нарисованную ею картину: на холсте был изображен разрушенный турками город Нусайбин, где обитало большое количество курдов

Турецкие власти также подозревали девушку в принадлежности к Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии и признана в Турции "террористической организацией". В результате суд приговорил Доган до 2 лет, 9 месяцев и 22 дней заключения - на данный момент ей осталось еще 18 месяцев заключения.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

18 марта, 2018 воскресенье

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать