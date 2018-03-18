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В Николаеве сторонники Саакашвили подрались с коммунальщиками

В Николаеве произошла стычка между участниками акции "Движения новых сил" и работниками коммунальной сферы

Об этом передает Укринформ со ссылкой на очевидцев.

"На Соборной площади громко играет музыка - коммунальщики проводят выставку своей техники и отмечают свой профессиональный праздник. Сторонникам "Движения новых сил" это не понравилось, и они пришли требовать уменьшить громкость. Однако по их требованию не отреагировали, поэтому возникла потасовка. Полиция, правда, быстро развела ", - отмечает агентство.

Всего 18 марта во центре Николаева проходит сразу несколько уличных акций. Кроме парада коммунальной техники ко Дню работника сферы ЖКХ и митинга "Движения новых сил", происходит еще и акция "Крым - это Украина", которую инициировали представители общественной организации "Объединение жен и матерей военнослужащих "Оберег ".

Кроме того, несколькими часами ранее несколько жителей города требовали от властей решительных действий в борьбе с засильем бездомных собак на улицах Николаева.

"Впрочем, все акции немногочисленные, потому что погода неблагоприятна - дует сильный ветер, идет мокрый снег, гололедица", - отмечается в сообщении.

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