В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье проснулись медведи
18 марта, 2018, 19:24
О приходе весны в Нацпарке "Синевир", среди других, известили и медведи, которые проснулись из зимней спячки
Как видно из фотографий, в НПП "Синевир" все еще лежит снег, впрочем, весна же уже пришла, подтвердили, среди других, медведи, проснувшись от зимней спячки, сообщает Закарпатье онлайн.
В этом году в зимнюю спячку упали 6 из 25 иждивенцев реабилитационного центра бурых медведей.
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