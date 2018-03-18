В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье проснулись медведи

18 марта, 2018, 19:24

О приходе весны в Нацпарке "Синевир", среди других, известили и медведи, которые проснулись из зимней спячки

Как видно из фотографий, в НПП "Синевир" все еще лежит снег, впрочем, весна же уже пришла, подтвердили, среди других, медведи, проснувшись от зимней спячки, сообщает Закарпатье онлайн.

В этом году в зимнюю спячку упали 6 из 25 иждивенцев реабилитационного центра бурых медведей.