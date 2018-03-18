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В начале апреля в Киеве состоится марш националистов "За Украину без олигархов"

3 апреля 2018 года партии украинских националистов проведут совместную всеукраинскую акцию "Сила нации - за Украину без олигархов"

Об этом заявил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок на чествовании героев Карпатской Сечи, передает пресс-служба партии.

 

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