18 марта, 2018, 15:37

На Манежной площади в центре Москвы во время пикета против перевыборов Путина задержали кубанскую активистку Дарью Полюдову, поскольку у нее на одежде обнаружили ленту с цветами украинского флага

Об этом она сообщила правозащитному порталу ОВД-Инфо.

"В Москве на Манежной площади задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. По ее словам, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде. Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. Полюдову доставили в отдел полиции Китай-города", - говорится в сообщении.

Справка

20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на волю.

21 декабря 2015 года она была приговорена к 2-м годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд признал их призывами к экстремизму и сепаратизму.

Полюдова, в частности, выступала против войны с Украиной и за воссоединение Кубани с Большой Украиной.