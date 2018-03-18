В Москве за желто-синюю ленту задержали оппозиционерку Полюдову. Перед этим она отсидела 2 года после призыва к воссоединению Кубани с Украиной
Об этом она сообщила правозащитному порталу ОВД-Инфо.
"В Москве на Манежной площади задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. По ее словам, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде. Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. Полюдову доставили в отдел полиции Китай-города", - говорится в сообщении.
Справка
20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на волю.
21 декабря 2015 года она была приговорена к 2-м годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд признал их призывами к экстремизму и сепаратизму.
Полюдова, в частности, выступала против войны с Украиной и за воссоединение Кубани с Большой Украиной.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- При этом, по оценкам Навального, Путин за подыбних условий способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
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