В Киеве под российским посольством много полиции и националисты

18 марта, 2018, 09:29

Здание посольства России в Киеве в воскресенье, в день выборов президента РФ, усиленно охраняют правоохранители

Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время обстановка спокойная.

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

По состоянию на 8:30 возле ограды, выставленной правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства Росси, собралось около сотни активистов националистических движений. Молодые люди держат в руках флаги "ВО Свобода", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствовали около 30 человек с символикой национальных дружин.

Присутствующие пока никаких действий не предпринимают. В квартале присутствует большое количество правоохранителей. Также наблюдатели СММ ОБСЕ.

Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия РФ в Грузии и Украине.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса.

3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.