В Киеве есть задержанные из числа тех, кто разбирал металлические конструкции на Майдане Независимости

18 марта, 2018, 20:01

Правоохранители задержали 2 активных участников акции протеста, состоявшейся в воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В то же время руководитель столичных правоохранителей Андрей Крищенко отметил, что акция в центре Киеве прошла без грубых нарушений правопорядка:

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников".

По словам начальника столичной полиции, действия митингующих, которые разобрали конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку.

"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - отметил Андрей Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.