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В Киеве есть задержанные из числа тех, кто разбирал металлические конструкции на Майдане Независимости

Правоохранители задержали 2 активных участников акции протеста, состоявшейся в воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В то же время руководитель столичных правоохранителей Андрей Крищенко отметил, что акция в центре Киеве прошла без грубых нарушений правопорядка:

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников".

По словам начальника столичной полиции, действия митингующих, которые разобрали конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку.

"За призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - отметил Андрей Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, 18 марта 2018 года на Майдане Независимости в центре Киева состоялся организованный партией "Движение новых сил" (ДНС) митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.
  • Во время митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями раньше, и до конца акции полностью их разобрали.
  • В "Движении новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим. Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.
  • На месте событий находился шеф СБУ Василий Грицак.
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