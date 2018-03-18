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В Германии вспыхнул скандал из-за заявления о мусульманах, сделанного новым главой МВД

Хорст Зеегофер
фото: web.de
Слова новоназначенного немецкого министра внутренних дел ФРГ Горста Зеегофера о том, что "ислам не принадлежит к Германии", вызвали горячую дискуссию в немецком политикуме и обществе

Заявление, сделанное политиком в интервью немецкому таблоиду Bild в пятницу, 16 марта 2018 года, за считанные дни после формирования нового правительства, идет вразрез с позицией канцлера страны Ангелы Меркель, сообщает DW.

Меркель в пятницу отреагировала на заявление Зеегофера, напомнив, что в Германии проживают 4 млн мусульман.

"И эти мусульмане относятся к Германии. И так же их религия, т. е. ислам, является частью Германии", - цитирует канцлера информагентство AFP.

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Представители большинства парламентских партий раскритиковали Зеегофера, в том числе и партнеры по правящей коалиции. Одна из лидеров социал-демократов Андреа Налес отметила, что подобная дискуссия "никому ничего не дает", и назвала заявление Зеегофера подготовкой к выборам в парламент Баварии, где уже десятилетиями правит его Христианско-социальный союз (ХСС).

Только в правопопулистской партии "Альтенрнатива для Германии" (АдГ) согласились со словами Зеегофера, но одновременно назвали ее попыткой отобрать у АдГ ее электорат на будущих выборах.

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К дискуссии после интервью Зеегофера подключились и немецкие ученые. Историк-медиевист Михаэль Боргольте из Университета Гумбольдта в Берлине в комментарии немецкой радиокомпании Deutschlandfunk отметил, что ислам имел свое влияние на европейскую культуру. Кроме того, именно арабы и сирийцы, которые исповедовали ислам, спасли значительную часть естественных наук, основанных древними греками, которые позже снова развивались в латинизированном западном мире.

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