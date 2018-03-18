В Дарницком районе Киева трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

18 марта, 2018, 12:16

В Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой произошло ДТП с участием общественного транспорта

Как рассказал Вартови.Еспресо водитель трамвая (вагоновожатый), он только начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора и произошло столкновение с малотонажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

От удара грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм. Тем не менее на место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи - пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Также отказался от госпитализации водитель опрокинутого грузовика. Чудом не пострадал водитель трамвая, который, учитывая повреждения кабины, можно сказать, родился в рубашке.

На место аварии были вызваны спасатели ГСЧС для удаления горюче-смазочных материалов с проезжей части. Отметим также, что от удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего, движение трамваев заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.