Уволенный заместитель главы ФБР передал Мюллеру информацию о связях Трампа с РФ - АР
Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.
Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по делу РФ Роберту Мюллеру.
Напомним, в пятницу, 16 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился немедленно освободить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.
Сам Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР.
"На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми", - заявил Маккейб, который проработал в ФБР более 20 лет.
Трамп публично критиковал Маккейба за предвзятость в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Кроме того, американский президент заявил, что Эндрю Маккейб получил от Хиллари Клинтон $700 тыс. на потребности своей жены. В частности, избирательная кампания супругов Маккейбов в 2015 году была профинансирована тогдашним губернатором штата Вирджиния Терри МакОлиффи - давним союзником Хиллари Клинтон.
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