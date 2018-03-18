Украинская сборная завершила Паралимпиаду в Пхенчхане на 6-м месте

18 марта, 2018, 07:52

За 9 дней XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинцы завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

В последний день Паралимпиады лыжники Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова завоевали золото в микс-эстафете 4х2,5 км.