Украинская сборная завершила Паралимпиаду в Пхенчхане на 6-м месте
18 марта, 2018, 07:52
За 9 дней XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинцы завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей
Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.
В последний день Паралимпиады лыжники Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова завоевали золото в микс-эстафете 4х2,5 км.
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