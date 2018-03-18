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Украина и Кувейт договорились о военном сотрудничестве

По результатам переговоров президента Петра Порошенко и эмира Государства Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха в воскресенье, 18 марта 2018 года, между правительствами двух стран подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах, а также ряд двусторонних документов

Заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала, отмечает пресс-служба Порошенко.

Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и иной специализированной информации, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами государств, поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники и оборудования.

Кроме того, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведение совместных научных исследований, совместного производства и продажи военного оборудования путем использования технологий.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Документ закрепляет намерение сторон способствовать развитию дружеских связей между общественными молодежными организациями, общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, а также научно-исследовательскими учреждениями, которые занимаются проблемами молодежи, физической культуры и спорта Украины и Кувейта, путем участия представителей обоих государств в спортивных и молодежных двусторонних мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах.

Стороны также подтвердили свои намерения относительно обмена специалистами, научными публикациями и информацией в этой сфере.

Подписан и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований. Документ закрепляет договоренность сторон развивать долгосрочное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в таких отраслях, как экология, биотехнологии, пищевые технологии, исследования воды, нефтехимия, альтернативные виды топлива, нанотехнологии и тому подобное, путем совместного использования существующего оборудования и помещений, информации, опыта и разработок, обмена научно-техническим персоналом, совместной реализации проектов, с целью сокращения расходов, которые являются необходимыми для разработки и реализации технологий.

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