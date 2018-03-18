Украина и Кувейт договорились о военном сотрудничестве
Заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала, отмечает пресс-служба Порошенко.
Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и иной специализированной информации, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами государств, поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники и оборудования.
Кроме того, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведение совместных научных исследований, совместного производства и продажи военного оборудования путем использования технологий.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.
Документ закрепляет намерение сторон способствовать развитию дружеских связей между общественными молодежными организациями, общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, а также научно-исследовательскими учреждениями, которые занимаются проблемами молодежи, физической культуры и спорта Украины и Кувейта, путем участия представителей обоих государств в спортивных и молодежных двусторонних мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах.
Стороны также подтвердили свои намерения относительно обмена специалистами, научными публикациями и информацией в этой сфере.
Подписан и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований. Документ закрепляет договоренность сторон развивать долгосрочное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в таких отраслях, как экология, биотехнологии, пищевые технологии, исследования воды, нефтехимия, альтернативные виды топлива, нанотехнологии и тому подобное, путем совместного использования существующего оборудования и помещений, информации, опыта и разработок, обмена научно-техническим персоналом, совместной реализации проектов, с целью сокращения расходов, которые являются необходимыми для разработки и реализации технологий.
- Как сообщалось, Кувейт заинтересовался украинским самолетом Ан-178, а МИД готовится к внедрению безвиза с этой страной.
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