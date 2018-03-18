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Сутки на фронте: боевики били из гранатомета возле Опытного

За прошедшие сутки, 17 марта, зафиксирован 1 обстрел украинских позиций на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении враг применил гранатометы по наших укреплениях неподалеку от населенного пункта Опытное", - подчеркнули в штабе.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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