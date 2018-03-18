Скрипаля могли отравить через вентиляцию в его BMW, - ABC
18 марта, 2018, 21:52
Скотленд-Ярд не исключает, что российского "перебежчика", отставного генерала военной разведки ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить не в пиццерии, как сообщалось перед этим, а непосредственно в его авто
Ядовитое вещество могло попасть в салого его BMW через вентиляционную систему легковушки, сообщает американский телеканал ABC.
Туда его могли засыпать в виде порошка.
На этом авто Скрипаль передвигался в день покушения, то есть 4 марта 2018 года, по городке Солсбери.
Также телеканал отмечает, что, кроме генерала и его дочери, действие яда могли почувствовать на себе еще 30 человек, хотя и значительно в меньших дозах.
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