Российская ЦИК и Навальный называют разные показатели явки на перевыборах Путина
По данным на 17:08 по Москве на участках проголосовали 51,9% избирателей, сообщил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.
В ЦИК заявили, что явку в информационном центре будут обновлять каждые три минуты.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова объяснила, что это новшество этих выборов, ранее оглашалась явка по состоянию на определенное время, передает ТАСС.
Явка на 12:00 по московскому времени составляла 34,72%.
В то же время Алексей Навальный в эфире русскоязычного телеканала Настоящее Время, чей главный офис находится в Праге (Чехия) заявил о том, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией от 30 тыс. его наблюдателей.
Например, в Чечне, где традиционно за Путина "голосуют" почти 90% на 14:50 явка на 375-м участке города Грозного - менее 30%.
Поэтому основных фальсификаций, уверены в оппозиции, стоит ждать вечером.
Алексей @navalny заявил, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией вот эго наблюдателейhttps://t.co/bRP9SbgAZh pic.twitter.com/Tbff5Mfijw— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 18 марта 2018 г.
Справка
На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин .
При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь "возглавит" Путин.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- При этом, по оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
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