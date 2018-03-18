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Россияне и наемники обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой. Потерь нет

Российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций украинских военнослужащих на Донбассе, продолжая нарушать перемирие

С украинской стороны при этом никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в воскресенье вечером.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. От начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских воинов. На Донецком направлении на рассвете противник вел огонь из гранатометов по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - отметили в штабе.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками и их российскими кураторами в целом соблюдался.

"Ситуация вдоль всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - заверили в штабе.

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