"Савченко развели, как лоха", - криминалист

18 марта, 2018, 18:40

Подозреваемая в терроризме нардеп Надежда Савченко считает себя участником политического процесса, но в нем она лишь фигура, и не самая главная

Об этом главный редактор львовской газеты "Ратуша", журналист-криминалист Николай Савельев рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Савченко, если можно использовать уголовные термины, "развели, как лоха". Она почему-то никогда не считала себя "лохом", а взамен - участником дел... "Я была оператором вертолета в Ираке", "Я была в плену 2 года", "Я решаю вопросы", "Я сегодня с Захарченко говорю, а завтра так сказала".

А тут вышла ситуация, по моему мнению, опять же: Савченко начала говорить с действующими офицерами украинской армии и ей начали говорить, что "группа офицеров", которые готовы осуществить военный переворот и с помощью оружия осуществить захват власти, но не хватает немного оружия. Она сказала: "Есть прекрасный человек Рубан, он это оружие вам достанет", - рассказал Савельев.

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При этом, по его словам, Савченко не учла то обстоятельство, что если бы кто-то на самом деле хотел осуществить такой "переворот", то соответствующее оружие есть в распоряжении воинских частей по эту сторону линии фронта.

"Рубан первый раз сделал контрольное перевозки оружия. Его убедили, что канал надежный, и надо оружие еще привезти. И когда Рубан второй раз перевозил, его "прихлопнули". Сам Рубан понял, что вся эта операция была под контролем СБУ и сам себя назвал в зале суда "бараном". Но баран не только он, но и человек, который искренне поверил, что кто-то в части спецназа находится не под контролем наших силовых структур", - продолжил журналист.

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Вместе с тем добавил Савельев, до сих пор остается не выясненным, "он в процессе переговоров по Савченко попал под этот контроль, или он заведомо был заточен под то, чтобы Савченко попала под этот контроль".

"Это уже вопрос технологии. Так работают все спецслужбы мира", - подчеркнул эксперт.

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Еще одним важным вопросом к Савченко, по мнению Савельева, является следующее - кого она собиралась поставить у власти после осуществления военного переворота:

"Тех, кого тебе скажет Рубан поставить? Или таких же, как ты?"

При этом журналист не исключил, что сама Савченко, как она теперь заявляет, действительно никогда лично не знала главу "Украинского выбора" Виктора Медведчука и действовала согласно собственных убеждений.