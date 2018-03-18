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Протурецкие силы вошли в сирийский Африн

В воскресенье, 18 марта, поддерживаемые Турцией войска вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африн на северо-западе Сирии

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"В городе ведутся боевые действия, турецкие войска и союзные повстанцы захватили некоторые районы", - сообщили правозащитники.

Протурецкие повстанцы заявили, что они "ворвались в город с восточной и западной сторон", чтобы взять под контроль окрестности районов Ашраф и Джамилие.

  • Ранее сообщалось о турецком авиаударе по больнице в Африне, в результате которого погибли по меньшей мере 16 людей.

 

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