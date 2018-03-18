Навальный обвинил Собчак в проплаченном участии в сфальсифицированных "выборах". Она же считает, что он сам превращается в Путина

18 марта, 2018, 21:35

Не допущенный к регистрации кандидатом в президенты российский оппозиционный политик Алексей Навальный и Ксения Собчак, которую к регистрации допустили, переругались в прямом эфире на YouTube

Их дебаты состоялись на канале Навальный LIVE.

Предметом их спора стало предложение Собчак объединиться уже после проведения псевдовыборах президента России и образовать совместную антипутинскую партию для участия в парламентских и местных выборах, на что Навальный ответил категорическим отказом и обвинением в адрес своей собеседницы в том, что ей якобы предлагали "кучу денег" за участие в перевыборах Путина.

Также политик считает, что, подыгрывая Кремлю, бывшая телеведущая поступает "противно и лицемерно".

Она эти слова опровергла. И обвинила Навального в склонности к авторитарным методам политики:

"Я вижу очень много признаков того, что мы становимся тем, с чем мы боремся".

В то же время наблюдатели от Навального фиксировали явку и нарушения процедуры голосования за счет поддержки со стороны штабов других кандидатов, в т.ч. штаба Собчак.

Отметим, что официальный экзит-пол дает Собчак не больше 2,5% голосов.