НАТО усилит оборону за ядерные угрозы Кремля, – генсек Альянса
Об этом сообщает DW.
"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", – заявил Столенберг.
В качестве подтверждения такой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочку с использованием нервно-паралитического вещества.
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Генеральный секретарь НАТО выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. В ответ на подобные действия страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.
"Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должно оставаться альянсом с атомными бомбами", – отметил Столенберг.
Генсек Альянса заявил, что НАТО сохраняет политику сдерживания и устрашения для предупреждения войны, однако Альянс не хочет возобновлять "холодную войну" с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы по делу Скрипаля и стремится к стратегическому партнерству.
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