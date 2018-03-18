Нацполиция просит помощи в установлении матери, новорожденного ребенка которой нашли в Киеве на заводе по переработке вторсырья

18 марта, 2018, 15:19

Предварительно установлено, что тело девочки в контейнер выбросили на улице Теремковской

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

14 марта 2018 года в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца. В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка, следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3, Голосеевского района столицы. Установлено, что тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта включительно.

Сейчас столичные правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Они обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении роженицы.

Сообщить информацию можно, обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15), а также по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.