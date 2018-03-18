На Майдане сторонники Саакашвили разбирают металлические конструкции

18 марта, 2018, 14:36

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости в центре Киева активисты Движения новых сил начали демонтировать металлические конструкции, установленные к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма.

Как сообщает Громадское, участники акции ломают и сбрасывают в кучу металлические конструкции, на которых была размещены крымская символика и надписи "Ялта - Наша", "Алупка - наша".

На месте происшествия находится глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил он.

Участники акции против Порошенко сносят металлические конструкции на Майдане Независимости pic.twitter.com/wLXnaORCTq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 марта 2018 г.