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На Майдане сторонники Саакашвили разбирают металлические конструкции

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости в центре Киева активисты Движения новых сил начали демонтировать металлические конструкции, установленные к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма.

Как сообщает Громадское, участники акции ломают и сбрасывают в кучу металлические конструкции, на которых была размещены крымская символика и надписи "Ялта - Наша", "Алупка - наша".

На месте происшествия находится глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил он.

  • Участники Движения новых сил вышли на Майдан с требованием отставки президента Петра Порошенко и против аннексии Крыма. Активисты держат плакаты с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде "Порошенко - враг украинской нации".
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