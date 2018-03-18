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На Майдане собрались сторонники Саакашвили

На Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Движения новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко

Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на 12:10 в центре столицы присутствовали около 1-1,5 тысячи участников акции.

По сообщению организаторов мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади в имение Порошенко в Козине.

Сейчас собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция", зачеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Также недалеко от центральной площади дежурят несколько карет "скорой", пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцами.

Проезды на ул. Прорезную и Городецкого перекрыты правоохранителями, у выхода из метро "Крещатик" на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

 

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 18 марта на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей.
 
"Мы проводим превентивные меры и будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - отметил он.

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