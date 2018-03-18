МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке и хранении газа Новичок
"У нас есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC, передает The Mirror.
Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобритании приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
Применение газа Новичок является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения ядовитого вещества являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ по проекту Новичок. По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
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Затем постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов уточнил, что исследовательская лаборатория из Великобритании может быть источником нервно-паралитического вещества, которое использовали во время нападения на бывшего российского шпиона и его дочь.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии по поводу отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравление Скрипаля.
- Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата. Британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.
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