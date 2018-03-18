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МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке и хранении газа Новичок

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок

"У нас есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC, передает The Mirror.

Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобритании приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Применение газа Новичок является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения ядовитого вещества являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ по проекту Новичок. По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

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Затем постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов уточнил, что исследовательская лаборатория из Великобритании может быть источником нервно-паралитического вещества, которое использовали во время нападения на бывшего российского шпиона и его дочь.

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