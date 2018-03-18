Кольченко в РФ отправили в ШИЗО на 13 суток под надуманным предлогом

18 марта, 2018, 13:52

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в российской колонии поместили в штрафной изолятор на 13 суток

Об этом сообщила в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на информацию адвоката, который работает по договору с Уральской правозащитной группой и 16 марта посетил Кольченко в ВК-6 г. Копейска.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую...", - написала Щур.

По ее словам, этот формальный повод наказать осужденного применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству.

"Особая подлость нынешнего помещения заключается в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет - большой вопрос!" - добавила правозащитница.

Она напомнила, что на Новый год Кольченко отсидел 10 суток в ШИЗО за "нарушение формы одежды", потому что не пришил бирку с фамилией на одежду, которая временно заменяет выстиранный к празднику бушлат.

Как известно, мама политзаключенного Лариса Кольченко в ноябре 2017 года сообщала об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам женщины, ее сын сильно похудел - из-за потери веса в исправительной колонии его госпитализировали с диагнозом "дефицит веса".



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову проконтролировать лечение украинца.

Как известно, Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, оккупанты Крыма обвинили их в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченка – до 10 годам колонии. Оба опровергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко является сфабрикованным, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.