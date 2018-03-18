Харьковские активисты принесли гроб с чучелом Путина под консульство России

18 марта, 2018, 11:59

В воскресенье, 18 марта, в Харькове украинские националисты устроили пикет под зданием консульства России на улице Максимилиановской, протестуя против выборов президента РФ

Как передает NewsRoom, активисты принесли под здание дипмиссии гроб с чучелом президента РФ Владимира Путина, а также плакаты "Выборы на крови", "Россия = война" и другие.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что ситуация на месте спокойная и контролируемая, в акции принимают участие около 20 активистов.

Украинские националисты также вышли на демонстрации возле посольства России в Киеве и генерального консульства РФ во Львове.

Напомним, что 18 марта проходят выборы президента РФ. Украина призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.