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Кадыров приказал бюджетникам целый день находиться на избирательных участках, - СМИ

Работники бюджетных учреждений в Грозном (Чечня, Россия) получили указания 18 марта 2018 года находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования, рассказали педагоги и сотрудники больниц

Об этом сообщает Kavkaz-Uzel.

"18 марта все педагоги с утра должны быть в школе, у нас открыт избирательный участок. До завершения голосования, то есть до 20:00, мы будем находиться на месте", - отметила учительница по имени Петимат.

По ее предположению, присутствие большого количества людей на участке нужно для того, чтобы "в случае приезда проверяющих, телевизионщиков или журналистов изобразить массовый наплыв избирателей".

"Такое у нас делали и раньше", - пояснила преподаватель.

О точно таких же указаниях рассказала и педагог Зарема, также сотрудница школы, где 18 марта будет работать избирательный участок.

"Все сотрудники с утра до позднего вечера обязаны быть 18 марта на рабочих местах. Это чтобы создать впечатление, что на избирательном участке постоянно были люди", - рассказала она.

По словам педагога, в Грозном после подведения предварительных итогов выборов планируется "митинг в поддержку одного из кандидатов".

"Естественно, в акции тоже надо будет принять участие", - уточнила Зарема.

Присутствовать на избирательных участках обязали и работников медучреждений, рассказала сотрудница одной из них, которую зовут Седа.

"Неподалеку от нашей больницы находится избирательный участок. В воскресенье мы должны будем постоянно там находиться, пока не закончится голосование. Плюс еще какой-то митинг, кажется, будет после окончания выборов. В общем, нужна массовка, чтобы показать активность населения", - пояснила женщина.

Заметим, что чеченские избирательные участки обычно славятся тем, что "дают" Владимиру Путину 90% "поддержки" и более.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а в течение 17 марта его наблюдателей, которые должны были фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать" такие выборы и не идти голосовать.
  • При этом, по оценкам Навального, Путин при таких условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции" 05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики тем временем обвиняют его в "терроризме".
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