 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC

Впервые Гвоздик прошел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 116: 112, 118: 110 и 117: 111.

Бой проходил на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2018 воскресенье

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

18 марта, 2018 воскресенье

17 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать