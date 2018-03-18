Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC
18 марта, 2018, 08:39
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC
Впервые Гвоздик прошел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 116: 112, 118: 110 и 117: 111.
Бой проходил на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.
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