Горняки 2-х шахт на Луганщине несколько часов были заблокированы под землей
Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение, принадлежащее Константину Григоришину - ред.), в связи с погодными условиями обесточены шахты "Золотое" и "Карбонит," где 176 человек заблокированы, ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на шахте "Карбонит" было заблокировано 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.
Вскоре электроснабжение этих объектов было восстановлено. Людей вывели на поверхность, отметили в министерстве.
В Луганской области за информацией ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся— МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 марта 2018 г.
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