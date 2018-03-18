Горняки 2-х шахт на Луганщине несколько часов были заблокированы под землей

18 марта, 2018, 19:41

Из-за обесточивания 2 шахт на Луганщине оказались заблокированными 176 горняков

Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение, принадлежащее Константину Григоришину - ред.), в связи с погодными условиями обесточены шахты "Золотое" и "Карбонит," где 176 человек заблокированы, ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По оперативной информации на шахте "Карбонит" было заблокировано 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.

Вскоре электроснабжение этих объектов было восстановлено. Людей вывели на поверхность, отметили в министерстве.