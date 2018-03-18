Франция не признает "выборы" президента России в украинском Крыму
Об этом говорится в русскоязычной версии Twitter-аккаунта МИД страны.
В обращении отмечается, что Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
"Франция, как и ранее, сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Франция не признает организацию президентских выборов в Крыму", - написано в сообщении.
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан намерен обсудить ситуацию в Крыму и на востоке Украины во время своего визита в Киев, запланированного на 22-23 марта.
Перед этим с аналогичным заявлениями уже выступили Канада и Германия.
В частности, Канада заявила, что не признает выборы президента РФ в Крыму. Она осудила их проведение на аннексированной территории Украины.
Германия сообщила, что не признает результаты голосования 18 марта на выборах президента Российской Федерации в Крыму, заявил представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль.
#Украина 4-я годовщина аннексии #Крыма и # Севастополь. Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно - признанных границ. Франция не признает организацию президентских выборов в Крыму. pic.twitter.com/PNbQwruKEp— ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 18 марта 2018 г.
Читайте также: Кремлевская семья. Почему французский депутат защищает оккупацию Крыма
- Напомним, "наблюдать" за фейковыми "выборами" во временно оккупированный россиянами украинский Крым в частном порядке прибыли 24 французские "наблюдатели" во главе со скандально известным Тьерри Мариани. Это уже не первые его подобные посещения полуострова.
Читайте также
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
-
23 февраля, 2018 10 прорывных технологий 2018 года. Чем завтра будет жить мир
-
-
Читайте также
-
-
23 февраля, 2018 10 прорывных технологий 2018 года. Чем завтра будет жить мир
-