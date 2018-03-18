Франция не признает "выборы" президента России в украинском Крыму

18 марта, 2018, 22:11

Франция не признает итоги голосования на выборах президента России в Крыму

Об этом говорится в русскоязычной версии Twitter-аккаунта МИД страны.

В обращении отмечается, что Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Франция, как и ранее, сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Франция не признает организацию президентских выборов в Крыму", - написано в сообщении.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан намерен обсудить ситуацию в Крыму и на востоке Украины во время своего визита в Киев, запланированного на 22-23 марта.

Перед этим с аналогичным заявлениями уже выступили Канада и Германия.

В частности, Канада заявила, что не признает выборы президента РФ в Крыму. Она осудила их проведение на аннексированной территории Украины.

Германия сообщила, что не признает результаты голосования 18 марта на выборах президента Российской Федерации в Крыму, заявил представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль.

#Украина 4-я годовщина аннексии #Крыма и # Севастополь. Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно - признанных границ. Франция не признает организацию президентских выборов в Крыму. pic.twitter.com/PNbQwruKEp — ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 18 марта 2018 г.

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