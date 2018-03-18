Флот США принял на вооружение атомную подводную лодку USS Colorado
"Подводная лодка Colorado пройдет тысячи километров, чтобы защитить нашу нацию и наши интересы по всему миру. Мы не можем представить все миссии, которые она сделает, и все места, которые она посетит, но мы знаем, что ее незаметность, прочность, боевая мощь и скорость обеспечат контроль под водой нашему флоту", - заявил на презентации адмирал Дж. Франклин Колдуэлл-младший.
Водоизмещение USS Colorado составляет 7,8 тыс. тонн, длина - около 115 м, ширина - более 10 м. Под водой лодка способна развивать скорость до 46 км/ч. Подводная лодка может выполнять задачи как в прибрежной, так и в глубоководной океанской зоне.
USS Colorado может выполнять несколько миссий: противолодочной обороны, противокорабельной обороны, доставки сил специальных операций, ударных боевых действий, нерегулярных боевых действий, разведки, наблюдения, зондирования и минной войны.
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