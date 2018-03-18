Эрдоган объявил о взятии под контроль сирийского Африна
18 марта, 2018, 12:34
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 18 марта, объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии
"Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и флаг Сирийской освободительной армии", - цитирует государственное агентство "Анадолу" заявление Эрдогана.
Турецкий лидер добавил, что Анкара сделает все возможное для восстановления инфраструктуры региона и скорейшего возвращения сирийских беженцев домой.
По данным агентства, турецкие и сирийские военные, не встречая сопротивления, вошли в Африн около 08:30 по турецкому времени.
Сначала турецкие силы установили контроль над кварталами Эшрефа, Махмудия и Джемилия, а также зданиями таможни и электроподстанции.
- Ранее сообщалось, что поддерживаемые Турцией войска вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африна на северо-западе Сирии.
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