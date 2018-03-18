Эксперт объяснил, в каком случае Рада снимет неприкосновенность с Савченко

18 марта, 2018, 22:32

В Верховной Раде будет необходимое количество голосов за привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности только в случае представления Генеральной прокуратурой убедительных доказательств в этом деле

Об этом философ, доктор политических наук Максим Розумный заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

При этом политолог отметил, что такие доказательства должны быть приняты и обществом, а не только парламентским большинством.

"Если это будут однозначные доказательства, которые будут влиять на общественное мнение. И будет однозначное общественное мнение. Тогда, я предполагаю, что могут проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности", - считает Розумный.

Однако, если приведенные ГПУ показания будут вызывать определенные сомнения и начнется их обсуждение, возможность для снятия неприкосновенности с Савченко потеряется.

"В других случаях, если будут сомнения, если будет сомнительная доказательная база или какие-то дискуссии по этому поводу, то, скорее всего, парламент на это не пойдет", - добавил эксперт.

Отметим, что после последнего заявления генпрокурора Юрия Луценко депутат Савченко имеет 5 дней для собственного объяснения по поводу выдвинутых в ее адрес обвинений.