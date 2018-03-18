Эксперт объяснил, в каком случае Рада снимет неприкосновенность с Савченко
Об этом философ, доктор политических наук Максим Розумный заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
При этом политолог отметил, что такие доказательства должны быть приняты и обществом, а не только парламентским большинством.
"Если это будут однозначные доказательства, которые будут влиять на общественное мнение. И будет однозначное общественное мнение. Тогда, я предполагаю, что могут проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности", - считает Розумный.
Однако, если приведенные ГПУ показания будут вызывать определенные сомнения и начнется их обсуждение, возможность для снятия неприкосновенности с Савченко потеряется.
"В других случаях, если будут сомнения, если будет сомнительная доказательная база или какие-то дискуссии по этому поводу, то, скорее всего, парламент на это не пойдет", - добавил эксперт.
Отметим, что после последнего заявления генпрокурора Юрия Луценко депутат Савченко имеет 5 дней для собственного объяснения по поводу выдвинутых в ее адрес обвинений.
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