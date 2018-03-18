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Чубаров рассказал, что его поразило на псевдовыборах в оккупированном Крыму

Низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей захваченного российскими войсками украинского Крыма

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает Еспресо.TV.

"Нас поразила маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным политика, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Вместе с тем сейчас в Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, "фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании", добавил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

"Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто участвует в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно", - подчеркнул он.

Джелялов предположил, что общая явка крымских татар на фейковых перевыборах Владимира Путина не превысит 10%.

Справка

На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин .

При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь возглавит" Путин.

  • Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
  • Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
  • При этом, по оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
  • При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
  • Российская ЦИК уже заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
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