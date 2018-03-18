Чубаров рассказал, что его поразило на псевдовыборах в оккупированном Крыму

18 марта, 2018, 18:20

Низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей захваченного российскими войсками украинского Крыма

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает Еспресо.TV.

"Нас поразила маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным политика, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Вместе с тем сейчас в Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, "фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании", добавил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

"Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто участвует в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно", - подчеркнул он.

Джелялов предположил, что общая явка крымских татар на фейковых перевыборах Владимира Путина не превысит 10%.

Справка

На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин .

При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь возглавит" Путин.