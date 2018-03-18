Чубаров рассказал, что его поразило на псевдовыборах в оккупированном Крыму
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает Еспресо.TV.
"Нас поразила маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.
Кроме того, по данным политика, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.
Вместе с тем сейчас в Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, "фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании", добавил первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
"Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто участвует в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно", - подчеркнул он.
Джелялов предположил, что общая явка крымских татар на фейковых перевыборах Владимира Путина не превысит 10%.
Справка
На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин .
При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том что страну вновь возглавит" Путин.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- При этом, по оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
- Российская ЦИК уже заявила о 52% явки, Навальный и его наблюдатели - о 34-40%.
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
Читайте также
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей