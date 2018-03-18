Британия отказала России в доступе к Скрипалю

18 марта, 2018, 11:32

Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к отравленному бывшему российскому военному разведчику Сергею Скрипалю, поскольку рассматривает его как британского подданного

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили Интерфаксу в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.

Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, вероятно, отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.

США, Великобритания, Франция и Германия отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении Скрипаля указывает на ее ответственность.

Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.

Белый дом признал ответственность России из-за отравления Скрипаля.

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата. Британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.