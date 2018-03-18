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Британия отказала России в доступе к Скрипалю

Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к отравленному бывшему российскому военному разведчику Сергею Скрипалю, поскольку рассматривает его как британского подданного

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - заявили Интерфаксу в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, вероятно, отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
США, Великобритания, Франция и Германия отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении Скрипаля указывает на ее ответственность.
Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания вызвала российского посла и прекратила двусторонние связи с Россией.
Белый дом признал ответственность России из-за отравления Скрипаля.
Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата. Британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.

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