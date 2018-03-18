Британия может обязать российских олигархов отчитаться о собственности в Великобритании, - СМИ
Об этом пишет The Guardian.
С такой инициативой выступили влиятельные либерал-демократы и представители Социал-демократической лейбористской партии.
"По их информации, российские политики и олигархи, связанные с режимом Путина, владеющие недвижимостью в Великобритании (преимущественно в Лондоне) по меньшей мере на 1,1 млрд фунтов. Но этот показатель может быть заниженным из-за использования оффшорных схем", - отмечает газета.
Читайте также: "Мы – вежливые люди": о дуэли британской сдержанности и российского хамства в Совбезе ООН
В статье упоминается первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны.
"Эти квартиры стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов купила в 2014 году компания, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание.
The Guardian подчеркивает, что британский парламент планирует ввести так называемые "поправки Магнитского" в законопроект об отмывании денег, чтобы воспрепятствовать въезду в страну лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека.
"Но этих мер будет недостаточно и они будут иметь лишь минимальный эффект", - заявляют лейбористы и либерал-демократы.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- США, Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что отказ России ответить на вопрос Британии относительно отравления Скрипаля указывает на ее ответственность.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
- Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата. Британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-