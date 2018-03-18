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Британия может обязать российских олигархов отчитаться о собственности в Великобритании, - СМИ

В британском парламенте требуют обязать российских олигархов и политиков раскрыть данные о собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов

Об этом пишет The Guardian.

С такой инициативой выступили влиятельные либерал-демократы и представители Социал-демократической лейбористской партии.

"По их информации, российские политики и олигархи, связанные с режимом Путина, владеющие недвижимостью в Великобритании (преимущественно в Лондоне) по меньшей мере на 1,1 млрд фунтов. Но этот показатель может быть заниженным из-за использования оффшорных схем", - отмечает газета.

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В статье упоминается первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны.

"Эти квартиры стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов купила в 2014 году компания, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание.

The Guardian подчеркивает, что британский парламент планирует ввести так называемые "поправки Магнитского" в законопроект об отмывании денег, чтобы воспрепятствовать въезду в страну лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека.

"Но этих мер будет недостаточно и они будут иметь лишь минимальный эффект", - заявляют лейбористы и либерал-демократы.

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