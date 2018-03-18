73% - "за". Официальный экзит-пол отдал Путину "победу" в первом туре
Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (рус. ВЦИОМ), Владимир Путин набрал более 73% голосов. На втором месте находится Павел Грудинин (11,2%), на третьем - Владимир Жириновский (6,7%), на четвертом - Ксения Собчак (2,5%).
По данным Центризбиркома, явка по всей стране составила примерно 60%. Наблюдатели организованного оппозиционером Алексеем Навальным ситуационного центра заявляют, что реальная цифра ниже и составляет 55%. Заметим, что по официальным данным, на прошлых выборах явка составила 65%.
Активисты, находившиеся на избирательных участках и наблюдавшие за ходом голосования, неоднократно заявляли о таких нарушениях, как "вброс", организованный подвоз избирателей. Также сообщалось о нескольких случаях применения силы к наблюдателям.
В Центризбиркоме утверждали, что "серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было. В штабе Путина, в свою очередь, заявили, что такие сообщения поступали, но их "единицы".
Справка
На должность президента формально претендуют 8 кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, лидер крайне-правой ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин .
При этом оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом власти, называют эти "выборы" незаконными и не сомневаются в том, что страну вновь "возглавит" Путин.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, пройдут очередные перевыборы Владимира Путина. Например, в Крыму оккупанты заставляют маршрутчиков работать в этот день бесплатно, чтобы обеспечить максимальную явку, а родители школьников должны отчитываться об участии в перевыборах Путина через Viber.
- Независимого от Кремля прозападного кандидата в президенты, либерала Алексея Навального не допустили к участию в выборах, а 17 марта его наблюдателей, которые должны фиксировать настоящую явку, задерживали по всей России. В ответ тот призвал "бойкотировать такие выборы и не идти голосовать.
- При этом, по оценкам Навального, Путин при подобных условиях способен "победить" уже в 1-м туре голосования и сразу набрать 73-76% голосов.
- При этом еще один лидер российской оппозиции, националист Вячеслав Мальцев после неудачи "революции"-05.11.17 скрывается во Франции. Российские силовики обвиняют его в "терроризме".
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