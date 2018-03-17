Великобритания "ничего не имеет против российского народа", но будет защищать себя и свои ценности, – посол
Об этом сообщает DW.
"Как уже разъяснила премьер-министр в своем заявлении в парламенте, мы ничего не имеем против российского народа. И большая доля работы нашего посольства здесь, в России, посвященная продвижению гуманитарных контактов между Россией и Великобританией. Но мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от подобных нападений", – заявил Бристоу.
Читайте также: "Мы – вежливые люди": о дуэли британской сдержанности и российского хамства в Совбезе ООН
Дипломат также подчеркнул, что покушение на Скрипаля является атакой не только на Соединенное Королевство, но и на международную систему, основанную на правилах, от которых зависит безопасность всех стран, включая Россию.
- Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов. Британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-