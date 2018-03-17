Великобритания "ничего не имеет против российского народа", но будет защищать себя и свои ценности, – посол

17 марта, 2018, 14:31

После объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля в МИД РФ британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Великобритания ничего не имеет против российского народа, однако будет защищать себя, своих союзников и свои ценности

Об этом сообщает DW.

"Как уже разъяснила премьер-министр в своем заявлении в парламенте, мы ничего не имеем против российского народа. И большая доля работы нашего посольства здесь, в России, посвященная продвижению гуманитарных контактов между Россией и Великобританией. Но мы всегда будем делать все необходимое, чтобы защитить себя, наших союзников и наши ценности от подобных нападений", – заявил Бристоу.

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Дипломат также подчеркнул, что покушение на Скрипаля является атакой не только на Соединенное Королевство, но и на международную систему, основанную на правилах, от которых зависит безопасность всех стран, включая Россию.